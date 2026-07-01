Сьогодні, 1 липня, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15359, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи.

Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва.

Ініціатором законопроєкту є президент. Запровадити нову нагороду він запропонував у червні цього року, а відповідну ідею озвучив під час привітання з Днем Конституції.

«Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто у цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки – українського ордена Європи», – акцентував Глава держави.