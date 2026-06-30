ВР ухвалила за основу законопроєкт про розвиток механізмів довгострокового фінансування

Документ зокрема запроваджує сучасні європейські механізми регулювання цієї сфери та посилює захист інвесторів.

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Сьогодні, 30 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про сек'юритизацію та облігації з покриттям. Йдеться про документ №15172.

У пресслужбі парламенту пояснили, що законопроєкт створює в Україні правові правила для сек’юритизації фінансових активів і випуску облігацій з покриттям.

Документ запроваджує нові довгострокові фінансові інструменти, а також дозволяє банкам та іншим фінансовим установам вивільняти свої баланси від кредитних позицій, щоб залучати додаткові кошти для видачі нових позик. Також він запроваджує сучасні європейські механізми регулювання цієї сфери та посилює захист інвесторів.

Цей документ розробили відпровідно до вимог Регламенту, Директиви ЄС та кращих європейський практик.

Це створює умови для пожвавлення та зниження вартості іпотечного кредитування, що допоможе системно вирішувати проблему з житлом, зокрема для ВПО, а також передбачає виконання зобов'язань перед МВФ.