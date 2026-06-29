Схеми: за ексміністра енергетики Галущенка повністю внесли заставу

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом антикорупційної справи "Мідас", внесли заставу у розмірі 150 млн грн.
Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
У п'ятницю, 26 червня 54 млн грн надійшли від ТОВ "Тетрас оптіма", яка офіційно займається оптовим продажем деревини. Ще 46 мільйонів гривень перерахувала новостворена броварська компанія "Гіран Констракт", яка торгує сантехнікою і опалювальним обладнанням.
Сьогодні ще 45 мільйонів внесли дві приватні фірми.ТОВ "Скайт рітейл" – 5 млн грн та ТОВ "Пелет сервіс" – 4 млн грн. Також, "Гіран Констракт" внесла ще 41 млн грн.
Компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Її власником і директором є 34-річний киянин Назар Бойко, який також володіє ще кількома підприємствами.
У контактних даних деяких користувачів його номер підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар КМДА" та "Назар Київміськбуд".
Справа Галущенка
- Цього місяця ВАКС продовжив строк тримання під вартою Галущенка, але зменшив заставу до 150 млн грн.
- Верховна Рада відправила колишнього посадовця у відставку з поста міністра юстиції 19 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд 17 лютого цього року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
- Галущенка затримали під час спроби виїзду з України "у межах справи "Мідас" 15 лютого. Йому повідомлено про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.
- Галущенко обіймав посади міністра енергетики (29 квітня 2021 - 17 липня 2025), міністра юстиції (17 липня 2025 - 19 листопада 2025).