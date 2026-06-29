Схеми: за ексміністра енергетики Галущенка повністю внесли заставу

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Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду, Київ, Україна, 16 лютого 2026 року.

За ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом антикорупційної справи "Мідас", внесли заставу у розмірі 150 млн грн.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У п'ятницю, 26 червня 54 млн грн надійшли від ТОВ "Тетрас оптіма", яка офіційно займається оптовим продажем деревини. Ще 46 мільйонів гривень перерахувала новостворена броварська компанія "Гіран Констракт", яка торгує сантехнікою і опалювальним обладнанням.

Сьогодні ще 45 мільйонів внесли дві приватні фірми.ТОВ "Скайт рітейл" – 5 млн грн та ТОВ "Пелет сервіс" – 4 млн грн. Також, "Гіран Констракт" внесла ще 41 млн грн.

Компанія "Пелет Сервіс" зареєстрована в Києві та спеціалізується на лісозаготівельних роботах. Її власником і директором є 34-річний киянин Назар Бойко, який також володіє ще кількома підприємствами.

У контактних даних деяких користувачів його номер підписаний як "Назар Укрбуд", "Назар КМДА" та "Назар Київміськбуд".

Справа Галущенка