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"Велике повернення України": Сибіга прокоментував рішення Зеленського в Лаврі

Ідеться насамперед про відновлення історичної справедливості.

"Велике повернення України": Сибіга прокоментував рішення Зеленського в Лаврі
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував рішення, оголошені Президентом Володимиром Зеленським у Києво-Печерській лаврі, назвавши їх символом "великого повернення України". 

Про це повідомило МЗС із посиланням на заяву глави відомства.

За словами Сибіги, йдеться насамперед про відновлення історичної справедливості та повернення українцям власної ідентичності.

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"Це насамперед про повернення. Велике повернення України", – зазначив міністр.

Він також заявив, що російські наративи щодо гетьмана Івана Мазепи зазнали поразки, а спроби очорнити українську історію не дали результату.

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"Російська брехня щодо Мазепи зрештою програла. На місці ідолів, що впали, буде повага та шана до тих, хто на неї заслуговує", – наголосив Сибіга.

Міністр підкреслив, що Україна повертає повагу до своїх історичних постатей і національної спадщини. Він нагадав, що Іван Мазепа відіграв важливу роль у розвитку української державності, культури та освіти.

Сибіга також прокоментував оголошені президентом ініціативи, зокрема подання законопроєкту про Український національний пантеон, створення пам’ятника Мазепі в Києві, заснування Ордену Європи та відзначення 1000-ліття Києво-Печерської лаври.

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За його словами, ці рішення є відповіддю на російську агресію та пошкодження Успенського собору Лаври.

Міністр також повідомив, що українська дипломатія працює над трьома ключовими напрямами: відновленням пошкоджених святинь, поверненням культурних цінностей з-за кордону та оновленням міжнародних механізмів захисту культурної спадщини.

Окремо Сибіга наголосив, що Україна має намір ініціювати застосування «нотрдамської моделі» для відновлення Києво-Печерської лаври та посилити співпрацю з ЮНЕСКО для захисту культурних об’єктів.

Він додав, що обстріли святинь демонструють лицемірство Росії, яка декларує захист християнства, але на практиці руйнує його духовні центри.

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