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У МЗС Польщі визнали "неадекватність" рішення президента забрати орден у Зеленського

Але й до української сторони претензії залишаються.

У МЗС Польщі визнали "неадекватність" рішення президента забрати орден у Зеленського
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Мінінстр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив з поки найбільш різкою заявою з боку урядовців щодо рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Як пише TVN24, головний польський дипломат визнав "неадекватність" кроку глави держави, оскільки Навроцький своїми діями принизив Президента Зеленського і "позбавив себе можливості вести діалог з очільником важливої країни, яка веде війну".

Водночас Сікорський не знімає відповідальності з української сторони щодо перейменування підрозділу на честь Героїв УПА. Голова МЗС стверджує, що Зеленський "міг взяти конкретного героя, який боровся проти радянської окупації, а не тих, хто вбивали поляків".

Так само Сікорський порадив би Навроцькому відповісти не позбавленням державної нагороди, а "еквівалентом могло б бути перейменування аеропорту на честь жертв УПА, і все тоді було б врівноважено".

Головне питання, яке ставить собі зараз міністр, полягає у тому, як Україна збирається переконати Навроцького ратифікувати договір про вступ до Європейського Союзу. У Польщі згода на розширення блоку перебуває в компетенції саме глави держави, а не парламента чи волевиявлення шляхом референдуму.

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