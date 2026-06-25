Як відомо, російська сторона після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці час від часу апелює до лише їм відомого “духу Анкоріджа”, ймовірно, маючи на увазі певні непублічні домовленості.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під част зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року не було досягнуто жодної угоди.

“Це [війна] виснажує Європу, але особливо Україну, а також, усе більшою мірою, і Росію. Тож якщо ми готові зробити крок уперед і зіграти конструктивну роль — якщо для нас є така роль — у тому, щоб об'єднати сторони та покласти край цій війні. Це те, що президент намагається робити вже протягом півтора року. Але... але на Алясці не було жодної угоди. На Алясці була зроблена пропозиція. Але... але це ніколи не було угодою”, – сказав Рубіо журналістам.