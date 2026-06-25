Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під част зустрічі Трампа та Путіна на Алясці у серпні минулого року не було досягнуто жодної угоди.
“Це [війна] виснажує Європу, але особливо Україну, а також, усе більшою мірою, і Росію. Тож якщо ми готові зробити крок уперед і зіграти конструктивну роль — якщо для нас є така роль — у тому, щоб об'єднати сторони та покласти край цій війні. Це те, що президент намагається робити вже протягом півтора року. Але... але на Алясці не було жодної угоди. На Алясці була зроблена пропозиція. Але... але це ніколи не було угодою”, – сказав Рубіо журналістам.
- Нещодавно Трамп похвалив Зеленського за те, що той "добре тримається" у війні з Росією. А представник Держдепу США під час виступу на «Українському обіді» у Гданську заявив, що на фронті змінилася динаміка - зараз Україна виграє війну.
- Раніше Трамп під час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території.
- Як писало видання Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ. Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.