США зняли санкції з сина російського олігарха Потаніна і ще шістьох осіб

Також із списку виключили два суховантажі.

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Сполучені Штати Америки виключили зі списку санкцій сімох громадян Росії і два суховантажі.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

Зокрема, санкції зняли з Івана Потаніна – сина мільярдера та одного з основних власників компанії "Норнікель" Володимира Потаніна, членів наглядової ради "Совкомбанку" Михайла Клюкіна та Максима Смирнова, а також російських суховантажів "В'ячеслав Аршинов" і "Геннадій Єгоров".

Крім того, із списку виключили Германа Білоуса, Ірину Кремльову, Віктора Ніколаєва та Надію Черкасову. За даними Forbes, усі вони - колишні посадовці фінансової компанії "Открытие" (санкції проти цієї установи були запроваджені в лютому 2022 року).

Раніше США зняли санкції з колишнього очільника ФК "Открытие", колишнього міністра фінансів РФ Михайла Задорнова, а також колишнього члена ради директорів установи Андрія Голікова та ексчлена наглядової ради Олени Тітової.