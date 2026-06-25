Ціна на нафту впала до рівня, що був до війни з Іраном

Загалом за цей місяць ціни на нафту знизилися більш ніж на 20%.

Ціни на нафту впали нижче рівня, який спостерігався до початку війни з Іраном наприкінці лютого, оскільки дедалі більше нафтових танкерів залишають Ормузьку протоку.

Про це пише The Guardian.

Еталонна марка нафти Brent у четвер подешевшала до 72,24 долара за барель, що трохи нижче рівня, зафіксованого напередодні ракетних ударів США та Ізраїлю по Тегерану 28 лютого. Загалом за цей місяць ціни на нафту знизилися більш ніж на 20%.

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Контракти на постачання Brent у серпні торгувалися дешевше, ніж контракти на вересень, які коштували 73,59 долара за барель, і це свідчить про достатню пропозицію нафти в короткостроковій перспективі.

За даними CNN і MarineTraffic, рух суден через Ормузьку протоку за останню добу подвоївся і досяг найвищого рівня з кінця лютого.

За даними аналітиків, додатковий тиск на ціни спричинили повідомлення про те, що судна знову проходять Ормузькою протокою з увімкненими супутниковими системами ідентифікації.

Побоювання тривалої глобальної енергетичної кризи, викликаної конфліктом з Іраном, поступово зникають, а ціни на нафту повертаються до докризових рівнів.

Втім, попри здешевлення енергоносіїв європейські ринки залишаються обережними, оскільки наслідки рекордної спеки накладаються на занепокоєння через слабке економічне зростання в регіоні.

Водночас між США та Іраном знову посилюються розбіжності щодо умов тимчасової угоди. У меморандумі про взаєморозуміння, підписаному минулого тижня, сторони погодилися на 60-денний період перемир’я, протягом якого мають спробувати досягти постійної мирної угоди.

Однією з головних загроз для цього процесу залишається ситуація в Лівані. У середу Ізраїль завдав авіаудару по півдню Лівану, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомило державне інформаційне агентство країни. Це був перший ізраїльський авіаудар по території Лівану після набуття чинності останнього режиму припинення вогню в суботу.