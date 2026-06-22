ЗМІ: США дозволили продаж іранської нафти до кінця серпня

Сполучені Штати дозволили Ірану здійснювати видобуток, постачання та продаж нафти до кінця серпня після переговорів між представниками Тегерана та Вашингтона, які відбулися на вихідних у Швейцарії.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNBC.

За його словами, у межах досягнутих домовленостей Мінфін США видав тимчасову 60-денну генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з іранською нафтою.

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"У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє видобуток, постачання та продаж іранської нафти", – зазначив Бессент.

Він також повідомив, що Іран погодився гарантувати вільний та безперешкодний транзит суден через Ормузьку протоку.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів у Швейцарії сторонам вдалося досягти "значного прогресу". За його словами, Тегеран також погодився відновити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів.

Крім того, минулого тижня Військово-морські сили США припинили блокування іранських портів та прибережних районів. Після цього іранські супертанкери, які під час бойових дій працювали з вимкненими транспондерами, почали знову передавати сигнали і залишати регіон із вантажами нафти.