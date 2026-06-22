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ЗМІ: США дозволили продаж іранської нафти до кінця серпня

Після переговорів у Швейцарії США тимчасово дозволили продаж іранської нафти.

ЗМІ: США дозволили продаж іранської нафти до кінця серпня
Танкер з іранською нафтою
Фото: bbc.com

Сполучені Штати дозволили Ірану здійснювати видобуток, постачання та продаж нафти до кінця серпня після переговорів між представниками Тегерана та Вашингтона, які відбулися на вихідних у Швейцарії.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише CNBC.

За його словами, у межах досягнутих домовленостей Мінфін США видав тимчасову 60-денну генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з іранською нафтою.

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"У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє видобуток, постачання та продаж іранської нафти", – зазначив Бессент.

Він також повідомив, що Іран погодився гарантувати вільний та безперешкодний транзит суден через Ормузьку протоку.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час переговорів у Швейцарії сторонам вдалося досягти "значного прогресу". За його словами, Тегеран також погодився відновити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів.

Крім того, минулого тижня Військово-морські сили США припинили блокування іранських портів та прибережних районів. Після цього іранські супертанкери, які під час бойових дій працювали з вимкненими транспондерами, почали знову передавати сигнали і залишати регіон із вантажами нафти.

  • Операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Штати декларували цілями операції усунення ядерної загрози Ірану, зміну режиму і згортання ракетної програми. 
  • У квітні сторони досягнули перемир'я, аби змогти напрацювати повноцінну угоду. Однак Ізраїль відмовився поширювати режим припинення вогню на Ліван, де він веде сухопутну операцію проти "Хезболли" і завдає повітряних ударів.
  • Перший раунд переговорів між високопосадовцями США та Ірану у Швейцарії завершився в понеділок 22 червня. США та Іран домовилися про те, що за 60 днів вони мають напрацювати остаточну угоду про мир.
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