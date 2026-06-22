Мінмолодьспорту долучиться до конференції з питань відновлення України в Гданську

Міністерство молоді та спорту України долучиться до Ukraine Recovery Conference 2026 - міжнародної конференції з питань відновлення України, яку спільно організовують Україна та Польща.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Міністерство молоді та спорту України долучиться до URC 2026 із низкою активностей, присвячених ролі молоді у відбудові країни, розвитку міжнародних партнерств, молодіжних обмінів, участі української молоді в Україні та за кордоном, а також зв’язку освіти, ідентичності й лідерства", - йдеться в повідомленні.

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У межах програми заплановано міжнародний семінар "Молодіжні обміни як інструмент публічної дипломатії та розвитку молоді й організацій громадянського суспільства", який відбудеться 23–26 червня у Гдині.

24 червня у Гданську відбудеться сайд-івент Recovery Generation Youth House. Це - простір для діалогу між молодіжними лідерами, представниками молодіжних рад, громадських організацій, міжнародних програм, української влади, європейських міст-партнерів та української молоді з різних країн світу.

Програма Youth House охопить три тематичні блоки: участь молоді у відновленні України на місцевому рівні, роль української молоді у світі та розвиток партнерств між молоддю в різних контекстах. Окремий фокус буде зроблено на тому, як молоді люди можуть переходити від досвіду отримання підтримки до ролі творців змін у своїх громадах, країнах перебування та міжнародних мережах.

25 червня відбудеться панельна дискусія URC "Інвестування у наступні покоління: освіта, наука, гарантії для молоді та мобільність".

Також у програмі передбачена публічна дискусія "Ідентичність як навичка майбутнього: освіта, відповідальність і лідерство" в Гданському університеті, присвячена тому, як освіта, громадянська відповідальність і лідерство формують стійкість суспільства та здатність молоді брати участь у довгостроковому розвитку держави.

26 червня відбудеться воркшоп Generation of Recovery: Youth as a Driver of Ukraine’s Recovery. Захід об’єднає представників уряду України, міжнародних організацій, донорських інституцій, експертного середовища, громадського сектору та молодіжних лідерів. Учасники обговорять роль молоді у відновленні України, зокрема в освіті, зайнятості, соціальній інтеграції, психосоціальній підтримці, інклюзії, розвитку громад та формуванні політик.

"Участь в URC 2026 має на меті посилити міжнародну увагу до молодіжної політики як складової відновлення", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, рішення про те, чи поїде президент Володимир Зеленський до польського Гданська на конференцію, ще не ухвалили.

Контекст

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Днями польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Зеленський назвав це рішення польського колеги політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Президент України після рішення про позбавлення ордену відправив його Новою поштою до Варшави на ім’я Кароля Навроцького.

Після позбавлення Зеленського від цієї нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга.