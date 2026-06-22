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Австралія продасть Канаді радарні технології в рамках угоди на 1,7 млрд доларів

Це допоможе Канаді моніторити та реагувати на активність в Арктиці.

Австралія продасть Канаді радарні технології в рамках угоди на 1,7 млрд доларів
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Австралії Антоні Албанезе заявив у понеділок, 22 червня, що його країна продасть Канаді передові радіолокаційні технології, здатні виявляти ракети великої дальності.

Як пише Reuters, продаж відбудеться у рамках угоди на 2,5 мільярда австралійських доларів (1,75 мільярда доларів США), яка є найбільшою в історії країни угодою про експорт оборонної продукції.

Ця угода є першим продажем Австралією за кордон технології загоризонтного радара, і підтримуватиме спостереження Канади за Арктичним регіоном.

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Арктичний регіон Канади становить близько 40% її загальної площі суші, хоча він малонаселений і має мало інфраструктури. Значна частина арктичної території Росії, яка становить приблизно п'яту частину її площі, межує з Канадою та американським штатом Аляска.

«Канада посилює безпеку в Арктиці за допомогою проекту арктичного загоризонтного радара. Цей проєкт є частиною ширших зусиль щодо створення інтегрованої мережі арктичного спостереження та зв’язку, яка посилить здатність Канади моніторити, розуміти та реагувати на активність в Арктиці», – сказав Стівен Фур, державний секретар Канади з питань оборонних закупівель.

Австралійська оперативна радіолокаційна мережа Jindalee може виявляти та відстежувати літаки, кораблі та ракети на відстані до 3000 км.

Угода про обмін технологіями з Канадою створить близько 300 робочих місць в Австралії та є першим етапом ширшої співпраці між двома країнами, що розглядаються, заявила Австралія.

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