Премʼєр-міністр Австралії Антоні Албанезе заявив у понеділок, 22 червня, що його країна продасть Канаді передові радіолокаційні технології, здатні виявляти ракети великої дальності.
Як пише Reuters, продаж відбудеться у рамках угоди на 2,5 мільярда австралійських доларів (1,75 мільярда доларів США), яка є найбільшою в історії країни угодою про експорт оборонної продукції.
Ця угода є першим продажем Австралією за кордон технології загоризонтного радара, і підтримуватиме спостереження Канади за Арктичним регіоном.
Арктичний регіон Канади становить близько 40% її загальної площі суші, хоча він малонаселений і має мало інфраструктури. Значна частина арктичної території Росії, яка становить приблизно п'яту частину її площі, межує з Канадою та американським штатом Аляска.
«Канада посилює безпеку в Арктиці за допомогою проекту арктичного загоризонтного радара. Цей проєкт є частиною ширших зусиль щодо створення інтегрованої мережі арктичного спостереження та зв’язку, яка посилить здатність Канади моніторити, розуміти та реагувати на активність в Арктиці», – сказав Стівен Фур, державний секретар Канади з питань оборонних закупівель.
Австралійська оперативна радіолокаційна мережа Jindalee може виявляти та відстежувати літаки, кораблі та ракети на відстані до 3000 км.
Угода про обмін технологіями з Канадою створить близько 300 робочих місць в Австралії та є першим етапом ширшої співпраці між двома країнами, що розглядаються, заявила Австралія.
- Раніше стало відомо, що Канада закупить шведські літаки радіолокаційного виявлення замість американських аналогів від компанії Boeing.
- Також Канада домовилася із Францією поглибити оборонні зв'язки та спростити обмін секретними даними.