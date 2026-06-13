Жінка отримала серйозні травми внаслідок нападу акули біля пляжу у Сіднеї

На пляжі Бонді серфери виходять із води через загрозу нападу акули

У суботу біля популярного пляжу в Сіднеї жінка зазнала тяжких поранень унаслідок нападу акули.

Про це пише АР.

За повідомленням поліції, 30-річна жінка отримала серйозні травми ноги та руки біля пляжу Куджі. Очевидці витягли її з води та надали першу допомогу на пляжі до прибуття медиків.

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Постраждалу доправили на спортивне поле поблизу пляжу, звідки її гелікоптером евакуювали до лікарні. Її стан оцінюється як критичний.

З 16 травня біля узбережжя Австралії акули вбили трьох дайверів, які займалися підводним полюванням. Таким чином кількість загиблих унаслідок нападів акул зросла до чотирьох.

Підрахували, що із 2000 року в Австралії в середньому фіксують від двох до трьох смертельних нападів акул на рік.

Минулого року в Австралії зафіксували п’ять смертельних нападів акул. Експерти зазначають, що такі інциденти зростають у кількості через збільшення населення та популяризацію серфінгу й дайвінгу.