Австралія, Індія, Японія і США домовилися спільно побудувати порт на Фіджі

Міністри закордонних справ Австралії, Індії, Японії та США домовилися спільно побудувати порт на Фіджі та підписали угоди щодо критично важливих мінералів і енергетичної безпеки.

Про це пише Reuters.

Це вже третя зустріч групи Quad з вересня 2024 року: міністерки закордонних справ Австралії Пенні Вонг, міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара, міністра закордонних справ Японії Тосіміцу Мотеґі та державного секретаря США Марко Рубіо.

Зустріч Quad відбулася на тлі переговорів між США та Іраном щодо можливої угоди про завершення тримісячного конфлікту та відкриття Ормузької протоки.

Група представила свій перший спільний інфраструктурний проєкт – порт на Фіджі.

«Ми будемо співпрацювати у сфері портової інфраструктури. Зокрема, у відповідь на нестачу портових потужностей на островах Тихого океану ми оголошуємо про плани працювати з Фіджі», – заявив Рубіо, додавши, що ця ініціатива стане «практичною демонстрацією нашої колективної здатності забезпечувати якісну та стійку інфраструктуру».

За словами Рубіо, країни Quad погодилися започаткувати ініціативу з енергетичної безпеки Індо-Тихоокеанського регіону та рамкову угоду щодо критично важливих мінералів.

Він додав, що рамкова угода визначатиме, як використовувати інструменти економічної політики та координувати інвестиції для зміцнення ланцюгів постачання критичних мінералів включно з видобутком, переробкою та переробленням відходів цих мінералів.

Ця ініціатива може мати особливе значення для Японії після того, як Китай припинив постачання деяких мінералів, що використовуються в аерокосмічній, оборонній та напівпровідниковій промисловості, на тлі дипломатичної суперечки.Нью-Делі наполягає на візиті Дональда Трампа до Індії. Цю поїздку ймовірно, можуть поєднати із самітом Quad.

Міністри закордонних справ не коментували можливість проведення саміту, однак минулими вихідними Рубіо заявив, що дипломати працюватимуть над організацією зустрічі до кінця року.

Минулого року група чотирьох країн не змогла провести саміт лідерів через напруження між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо американських тарифів та інших питань.

Попередні зустрічі Quad просували ініціативи щодо підтримки «вільного та відкритого морського порядку» в Індо-Тихоокеанському регіоні шляхом покращення збору інформації про події у водах регіону.

Пекін критикує Quad, називаючи його конструкцією у стилі холодної війни, спрямованою на стримування розвитку Китаю.