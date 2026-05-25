Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

Мадяр: Угорщина підпише угоду з ЄС про розмороження коштів

Угода надасть умови того, що потрібно зробити Будапешту для використання цих коштів.

Мадяр: Угорщина підпише угоду з ЄС про розмороження коштів
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що 28 травня підпише угоду президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо повернення заморожених коштів ЄС.

Про це пише Bloomberg.

Угода має надати умови того, що потрібно зробити Будапешту для використання коштів. Проте, як зазначив Мадяр, «важка робота» триватиме до 31 серпня, коли закінчується термін дії 12,1 мільярда доларів фондів ЄС для відновлення після пандемії, призначених для Угорщини.

У 2022 році ЄС заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування для Угорщини, включаючи кошти, спрямовані на боротьбу з пандемією, через проблеми з корупцією та верховенством права під час президентства Віктора Орбана

За словами Мадяра, найбільшим викликом у використанні коштів з так званого Фонду відновлення та стійкості є пошук сумісних проектів протягом трьох місяців. 

  • Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається на економічне зростання у країні на рівні 2% цього року. Проте він попередив мешканців, що через стан державних фінансів після попередника точні прогнози зараз неможливі.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies