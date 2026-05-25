У Литві тестують систему виявлення безпілотників

Мешканців, які помітили дрони в повітрі, закликають реагувати спокійно.

У Каунаському районі Литви тривають випробування системи виявлення безпілотників, зокрема із застосуванням "шахедів".

Про це повідомляє LRT.

Випробування відбудуться 25-26 травня. Тестова зона охоплює Юраґяй, Рокський полігон, Лінксмакальніс та лісовий масив Паїєсіс.

Зазначається, що під час випробувань будуть допущені різні типи дронів, зокрема літальні апарати типу "шахед". Вони літатимуть на висоті 250-1000 метрів.

Метою тестування є перевірка ефективності рішень для спостереження за нижнім повітряним простором та виявлення безпілотників. 

Мешканців, які помітили дрони в повітрі, закликають реагувати спокійно – польоти планові та не становлять небезпеки.

Як повідомлялося, 26 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Литву після низки інцидентів із порушенням повітряного простору дронами.

