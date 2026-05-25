​Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів у 6 виробників, - Федоров

Михайло Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів.

Про це він написав у Telegram.

"Законтрактували рекордну кількість далекобійних артилерійських пострілів 155 мм - зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів", - зазначив Федоров. 

Він наголосив, що далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту. 

"АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку. Наше бачення закупівель — конкурентні процедури: багато учасників, зрозумілі правила, найкращі умови для держави та виконання контрактів у строки. Кожна гривня повинна посилювати Сили оборони — через справедливість, контроль і відповідальність", - додав міністр оборони.

Федоров також розповів, що в рекордній закупівлі далекобійних артилерійських пострілів 155 мм переможцями стали 6 виробників. З усіма вже підписали контракти на постачання для Сил оборони. За словами міністра, конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми.

"Наступний крок - масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони. Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. Більше конкуренції та економії - більше засобів для знищення росіян", - додав міністр. 

