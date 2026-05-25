Україна відкрита до розширення співпраці з країнами Африки, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про готовність до розширення співпраці з африканськими країнами та спільні з ними прагнення до встановлення справедливості у світі.

Про це він написав у Telegram.

"Україну та Африку єднають глибокі історичні зв’язки та спільне прагнення до справедливого світу, де поважають міжнародне право та суверенітет. Україна відкрита до розширення співпраці. Ми є надійним партнером у: гарантуванні продовольчої безпеки; співробітництві в галузях освіти, безпеки, IT, енергетики, цифровізації та інфраструктури; розвитку людського капіталу", – йдеться в привітанні Сибіги з нагоди Дня Африки.

"Як каже африканське прислів’я: "Хочеш іти швидко – йди один. Хочеш іти далеко – йдіть разом". Україна обирає йти разом – як рівні партнери заради нашого спільного процвітання, самодостатності та тривалого миру", – додав міністр.