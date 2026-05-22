Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення міністерського засідання у форматі "Україна–Південно-Східна Європа", яке відбудеться 12 червня в Тирані.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Глава МЗС наголосив на важливості підтримки України з боку Албанії та внеску країни у міжнародну координацію допомоги через механізми НАТО.

Реклама

"Ми високо цінуємо принципову підтримку України з боку Албанії, її незмінну солідарність із нашим народом та її внесок у підтримання допомоги через механізми НАТО.

12 червня в Тирані разом із моїм албанським колегою Ферітом Хоксха ми станемо співголовами міністерської зустрічі "Україна–Південно-Східна Європа" на тему "Спільні виклики, спільне майбутнє: Україна та Південно-Східна Європа за безпечну та стабільну Європу", – ідеться у повідомленні.

Очільник МЗС наголосив, що ця зустріч стане продовженням важливого регіонального формату, який започаткували в Києві у січні 2025 року та спрямований на розвиток співпраці та об'єднання зусиль на підтримку України та європейської безпеки.

"Ця міністерська зустріч збере партнерів з усієї Південно-Східної Європи задля зміцнення політичної солідарності, покращення координації та просування спільного бачення тривалого миру, відновлення та стійкості України. З нетерпінням чекаю на зустріч із друзями та партнерами в Тирані", – додає Сибіга.