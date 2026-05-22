Політика

Сибіга: переговори щодо вступу України до ЄС за всіма кластерами мають відкритися у червні

На думку очільника МЗС України, для цього більше немає політичних перешкод.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори про вступ України до Євросоюзу за всіма кластерами мають бути формально відкриті вже у червні. Він наголосив, що для цього, на його думку, більше не залишилося політичних перешкод.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з журналістами у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Очільник МЗС підкреслив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів і вважає відкриття кластерів важливим кроком як для України, так і для Європейського Союзу.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція. Я вважаю, що ми маємо підтримку наших європейських партнерів. І дуже важливо, щоб це відбулося”, – сказав Сибіга.

За словами глави МЗС, ключові політичні перепони вже усунуті, зокрема після політичних змін в Угорщині.

"І ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу. Я в це вірю. І сьогоднішня зустріч з Анітою (нова глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, –ред) мене ще більше в цьому укріпила”, – запевнив міністр.

