Політика

Сибіга і Орбан провели першу особисту зустріч. Говорили про нацменшини та про вступ України до ЄС

Сторони погодилися, що відновлення діалогу між Україною та Угорщиною є позитивним розвитком для всієї Європи.

Андрій Сибіга та Аніта Орбан, Гельсінгборг, травень 2026
Фото: x.com/andrii_sybiha

Очільники МЗС України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан провели зустріч у шведському Гельсінгборзі, де обговорили, серед іншого, вступ України до ЄС. 

“Перша особиста зустріч з Анітою Орбан у Гельсінгборзі. Підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин, який відбувся цього тижня, та домовилися провести другий раунд уже наступного тижня”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що обидва визнають важливість прогресу в цьому напрямку і прагнуть знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів.

Зі свого боку Сибіга наголосив на критичній важливості вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів.

Також поінформував міністерку Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес і потенційну нову роль Європи.

“Ми погодилися, що відновлення нашого діалогу є позитивним розвитком як для наших двох держав, так і для всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях”, – зазначив дипломат.

