Суд ЄС дозволив заморожувати росактиви у трастах

Активи можуть бути заморожені навіть тоді, коли вони пов’язані із санкційною особою лише опосередковано.

Європейський Союз може заморожувати активи, пов’язані з росіянами, проти яких запроваджені санкції через війну в Україні, навіть якщо ці активи перебувають у трасті та не мають прямого юридичного зв’язку з відповідними особами.

Як пише Reuters, таке рішення у четвер ухвалив Суд Європейського Союзу.

Суд також зазначив, що активи можуть бути заморожені навіть тоді, коли вони пов’язані із санкційною особою лише опосередковано.

Поняття власності та контролю, за рішенням суду, мають охоплювати «всі форми влади або впливу, що здійснюються над активами», навіть якщо між ними та відповідною особою немає прямого юридичного зв’язку. У суді зазначають, що це відповідає меті замороження коштів, щоб максимально обмежити будь-які операції з ними.

Також це має на меті запобігати будь-якому обходу санкцій, додали судді.

Рішення стосується трьох справ, переданих до Суду ЄС італійським судом. Йшлося про арешт італійською владою компаній та яхти, оформлених через складні структури власності у трастах, але які, за оцінкою, фактично належали росіянам із санкційного списку ЄС.

Компанії оскаржували замороження активів, стверджуючи, що підсанкційні особи не мають над ними контролю.Суд ЄС відхилив їхні аргументи, заявивши, що ознаки власності або контролю можуть також випливати з обставин або «надмірно складних юридичних структур».