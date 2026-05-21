СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаПолітика

Суд ЄС дозволив заморожувати росактиви у трастах

Активи можуть бути заморожені навіть тоді, коли вони пов’язані із санкційною особою лише опосередковано.

Суд ЄС дозволив заморожувати росактиви у трастах
Фото: Xinhua/Zhang Fan

Європейський Союз може заморожувати активи, пов’язані з росіянами, проти яких запроваджені санкції через війну в Україні, навіть якщо ці активи перебувають у трасті та не мають прямого юридичного зв’язку з відповідними особами. 

Як пише Reuters, таке рішення у четвер ухвалив Суд Європейського Союзу.

Суд також зазначив, що активи можуть бути заморожені навіть тоді, коли вони пов’язані із санкційною особою лише опосередковано.

Поняття власності та контролю, за рішенням суду, мають охоплювати «всі форми влади або впливу, що здійснюються над активами», навіть якщо між ними та відповідною особою немає прямого юридичного зв’язку. У суді зазначають, що це відповідає меті замороження коштів, щоб максимально обмежити будь-які операції з ними.

Також це має на меті запобігати будь-якому обходу санкцій, додали судді.

Рішення стосується трьох справ, переданих до Суду ЄС італійським судом. Йшлося про арешт італійською владою компаній та яхти, оформлених через складні структури власності у трастах, але які, за оцінкою, фактично належали росіянам із санкційного списку ЄС.

Компанії оскаржували замороження активів, стверджуючи, що підсанкційні особи не мають над ними контролю.Суд ЄС відхилив їхні аргументи, заявивши, що ознаки власності або контролю можуть також випливати з обставин або «надмірно складних юридичних структур».

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies