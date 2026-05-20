Володимир Зеленський обгововорив із президентом Сербії питання двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Сербії Александром Вучичем щодо двосторонніх відносин між державами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Обговорили з Президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку. Цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", – розповідає Зеленський.

Александр Вучич також розповів про свою дипломатичну адженду на найближчий час. Лідери держав домовилися тримати контакт.