В Україні почали діяти зміни про скасування обмежень для жінок на перетин кордону

ДПСУ вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.

Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Відсьогодні набрали чинності зміни до Правил перетину кордону,затверджених Постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, постановою від 15 травня 2026 року № 623 знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

ДПСУ вже розпочала застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.