Суспільство / Війна

Дев’ятеро людей поранені на Херсонщині через російську агресію

Ворог атакував 42 населені пункти області.

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині отримали поранення дев’ятеро людей. Ворог атакував 42 населені пункти області.

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Антонівка, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Паришеве, Дніпровське, Гаврилівка, Дудчани,  Зеленівка, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Комишани, Кучерське, Миколаївка, Микільське, Миролюбівка, Надіївка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Томина Балка, Тягинка, Українка, Федорівка, Червоне та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, заклад культури та приватні автомобілі. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 11 людей. Щоб виїхати до більш безпечних місць, треба звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

