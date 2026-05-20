Росіяни атакували балістикою Дніпро: є поранені (оновлено)

Опівночі 20 травня росіяни атакували Дніпро балістикою.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Виникла пожежа.
За оновленою інформацією від ОВА станом на 00:56, двоє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро.Їх госпіталізували.
Чоловік 40 років у важкому стані. 25-річний постраждалий – у стані середньої тяжкості.
