Постпред України в ООН закликав ядерні держави відреагувати на російсько-білоруські навчання

Ідеться, зокрема, про нещодавні випробування міжконтинентальної ракети «Сармат», яка здатна нести до 16 ядерних боєзарядів.

постійний представник України при ООН Андрій Мельник

Російський ядерний шантаж та спільні військові маневри Росії й Білорусі вимагають негайної реакції світових ядерних держав. 

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки у Нью-Йорку, передає «Укрінформ».

Дипломат зазначив, що Кремль регулярно погрожує світові ядерною зброєю, намагаючись перекрити власні невдачі на фронті. Як приклад він навів нещодавні випробування міжконтинентальної ракети «Сармат», яка здатна нести до 16 ядерних боєзарядів.

Особливу увагу Мельник звернув на російсько-білоруські навчання із залученням тактичної ядерної зброї, яку Росія раніше розмістила на території Білорусі. Постпред назвав ці дії безпрецедентним викликом для світу, оскільки вони прямо порушують Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Український представник закликав США, Великобританію, Францію та Китай припинити ігнорувати поведінку Кремля та виступив за впровадження окремого пакета санкцій, який заблокує саме російські ядерні арсенали.

  • 18 травня Білорусь, на території якої є російська ядерна зброя, заявила, що збройні сили розпочали навчання з її розгортання в польових умовах.
  • Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився у 2023 році на розміщення російських тактичних ядерних ракет. 
  • Минулого тижня Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил.
