Зеленський: "Затвердив плани нашої далекобійності на червень"

Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштаба. 

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військового командування. 

Про це він повідомив у вечірньому зверненні

"Була доповідь наших військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність", - додав президент.

Він також зазначив, що на нараді обговорили ситуацію на фронті, зокрема, - на Покровському, Костянтинівському напрямках.

"Харківщина, наше Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети", - наголосив Зеленський. 

