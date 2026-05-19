Зеленський: "Затвердив плани нашої далекобійності на червень"

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді військового командування.



Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Була доповідь наших військових: Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб – Андрій Гнатов. Про нашу фронтову активність та дії проти окупанта й про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

"Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень, і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність", - додав президент.

Він також зазначив, що на нараді обговорили ситуацію на фронті, зокрема, - на Покровському, Костянтинівському напрямках.

"Харківщина, наше Запоріжжя – по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети", - наголосив Зеленський.