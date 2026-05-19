Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Мовна омбудсманка: закон про державну мову в освіті досі не ухвалений

Законопроєкт № 13072 про обов'язкове використання української мови в освітньому процесі зареєстровано в Раді 11 березня 2025 року. 

Мовна омбудсманка: закон про державну мову в освіті досі не ухвалений
​Олена Івановська
Фото: Зоряна Стельмах

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська нагадала, що законопроєкт № 13072 про обов'язкове використання української мови в освітньому процесі досі не прийнятий. 

Про це вона розповіла Lb.ua.

Івановська прокоментувала звіт, у якому зазначалося, що у школах було виявлено "позаурочну двомовність", як серед учнів, так і серед учителів. Вона також повідомила, що від початку року і до 12 травня до офісу уповноваженого надійшли 1045 звернень, з них скарг на порушення мовного законодавства у сфері освіти - 78.  

"Це складне питання. Воно не зникає з порядку денного, бо є спадком СРСР і Російської імперії, які насаджували гегемонію в мовній сфері. А цього спадку ми не позбулися й дотепер. Але проблема не в тому, що школярі не знають української. Проблема в тому, що і учні, і вчителі, розглядають свою взаємодію поза уроком як такий собі приватний простір. А це так не є", - зазначила омбудсманка.

Вона наголосила на необхідності прийняття законопроєкту №13072, який вимагає постійного використання української мови не лише від учасників освітнього процесу, але й від обслуговуючого персоналу шкіл. Івановська зазначила, що документ було зареєстровано ще минулого року.

"Так, тривалий час не відбувається жодних рухів. Але ми дуже чекаємо на його ухвалення. Тоді керівники освітнього процесу будуть діяти відповідно до свого обов’язку, викладеного в цьому законі, а не лише керуючись переконаннями", - сказала вона. 

Водночас омбудманка наголосила, що лише прийняття закону недостатньо. 

"Звісно, що самого покращення законодавства тут недостатньо. Держава має провадити послідовну мовну політику, а відповідальним у цій царині є Міністерство культури, де є спеціальний відділ, який так і називається «відділ мовної політики та аматорського мистецтва». Мінкульт повинен реалізувати ряд конкретних завдань, зокрема, накопичувати україномовний контент, на який виділили 4 млрд гривень", - додала Івановська.

  • Законопроєкт №13072, зареєстрований у Верховній Раді 11 березня 2025 року, стосується мовної політики в освіті й передбачає повну заборону використання російської мови у школах та інших закладах освіти - не лише на уроках, а й під час перерв, у позаурочний час та на території закладу.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies