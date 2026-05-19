Мовна омбудсманка: закон про державну мову в освіті досі не ухвалений

Уповноважена з захисту державної мови Олена Івановська нагадала, що законопроєкт № 13072 про обов'язкове використання української мови в освітньому процесі досі не прийнятий.

Про це вона розповіла Lb.ua.

Івановська прокоментувала звіт, у якому зазначалося, що у школах було виявлено "позаурочну двомовність", як серед учнів, так і серед учителів. Вона також повідомила, що від початку року і до 12 травня до офісу уповноваженого надійшли 1045 звернень, з них скарг на порушення мовного законодавства у сфері освіти - 78.

"Це складне питання. Воно не зникає з порядку денного, бо є спадком СРСР і Російської імперії, які насаджували гегемонію в мовній сфері. А цього спадку ми не позбулися й дотепер. Але проблема не в тому, що школярі не знають української. Проблема в тому, що і учні, і вчителі, розглядають свою взаємодію поза уроком як такий собі приватний простір. А це так не є", - зазначила омбудсманка.

Вона наголосила на необхідності прийняття законопроєкту №13072, який вимагає постійного використання української мови не лише від учасників освітнього процесу, але й від обслуговуючого персоналу шкіл. Івановська зазначила, що документ було зареєстровано ще минулого року.

"Так, тривалий час не відбувається жодних рухів. Але ми дуже чекаємо на його ухвалення. Тоді керівники освітнього процесу будуть діяти відповідно до свого обов’язку, викладеного в цьому законі, а не лише керуючись переконаннями", - сказала вона.

Водночас омбудманка наголосила, що лише прийняття закону недостатньо.

"Звісно, що самого покращення законодавства тут недостатньо. Держава має провадити послідовну мовну політику, а відповідальним у цій царині є Міністерство культури, де є спеціальний відділ, який так і називається «відділ мовної політики та аматорського мистецтва». Мінкульт повинен реалізувати ряд конкретних завдань, зокрема, накопичувати україномовний контент, на який виділили 4 млрд гривень", - додала Івановська.