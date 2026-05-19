У Києві затримали чоловіка, який вкрав у знайомого банківську карту, зняв 73 тисячі грн і купив співмешканці телефон

Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який викрав у знайомого  банківську картку та витратив з неї близько 73 тисяч гривень кредитних коштів.

Про це повідомила Нацполіція

До Деснянського управління поліції звернувся 69-річний мешканець Лісового масиву, який заявив, що в нього вкрали банківську картку та витратили з неї всі кредитні кошти.

Правоохоронці встановили особу крадія - ним виявився 49-річний киянин, який вже був судимий за вчинення вбивства та наркозлочину. Перебуваючи в одній квартирі з потерпілим, він непомітно вкрав з його гаманця кредитну картку і витратив кошти на подарунок для співмешканки – мобільний телефон. 

"Слідчі встановили, що чоловік прийшов у гості до знайомої, де разом з іншими присутніми, чоловіком та жінкою, почав вживати алкогольні напої. Після гучного застілля усі троє гостей залишилися на ночівлю, а на ранок чоловік виявив відсутність банківської картки. Коли заявник звернувся до банку для блокування рахунку, йому повідомили, що з картки вже знято майже 73 тисячі гривень кредитних коштів", - розповіли в поліції. 

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 357 – викрадення офіційного документа з корисливих мотивів та за ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

