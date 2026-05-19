СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Росіяни вдарили балістикою по Прилуках. Є загиблі та поранені (оновлено)

Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка. 

Росіяни вдарили балістикою по Прилуках. Є загиблі та поранені (оновлено)
Наслідки російської атаки у Прилуках
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні, 19 травня, близько 10 ранку росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Станом на 12 годину відомо про двох загиблих і 21 пораненого, зокрема 14-річну дитину.

Про удар йдеться у повідомленнях начальника ОВА В'ячеслава Чауса та обласної поліції. Про зростання кількості потерпілих поінформувала ДСНС.

"Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка", – написав Чаус.

Рятувальники розповіли, що кількість потерпілих збільшилася з 17 до 21.

Медики надають усім необхідну допомогу. Відповідні служби працюють на місці атаки.

