Ексначальника КЕЧ підозрюють у 4 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії для військових

Колишнього начальника однієї з КЕЧ підозрюють у завданні 4 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії для військових.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За процесуального керівництва Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру колишньому начальнику однієї з КЕЧ району за ч. 3 ст. 425 КК України”, – йдеться у пресрелізі.

За інформацією слідства, у 2021 році квартирно-експлуатаційна частина уклала договір із товариством на постачання електроенергії для потреб військових частин.

Надалі посадовець, всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, не забезпечив належного контролю за зміною істотних умов договору та уклав 9 додаткових угод. Ними без належних правових підстав вартість 1 кВт/год електроенергії була збільшена на 87,27% від початкової ціни.

Унаслідок цього державі завдано майже 4 млн грн збитків, а військові частини недоотримали близько 3 млн кВт/год електроенергії.

Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.