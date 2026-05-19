Упродовж доби окупанти завдали 858 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 23 авіаудари по Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Таврійському, Любицькому, Новокасянівці, Зірниці, Лісному, Преображенці, Омельнику, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Верхній Терсі, Прилуках, Гіркому.
577 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Юрківку, Оленівку, Біленьке, Лисогірку, Марʼївку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Преображенку.
Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Цвітковому.
254 артудари прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжі.