У Запоріжжі засудили матір, яка продала 12-річного сина для жебракування

У Запоріжжі засудили 59-річну матір, яка передала власну малолітню дитину для використання у жебракуванні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що після втрати роботи жінка спочатку використовувала свого 12-річного сина для збору грошей під виглядом благодійності, а в грудні 2020 року продала дитину сторонньому чоловіку для жебракування за грошову винагороду – 600 грн на день.

Факт злочину викрили завдяки небайдужому мешканцю Запоріжжя, який повідомив правоохоронцям про можливу експлуатацію дитини.

Жінку затримали, коли вона привела дитину для продажу та отримала кошти.

Суд визнав жінку винною у торгівлі людьми з метою експлуатації, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України) та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Дитину вилучили та надали допомогу у центрі соціально-психологічної реабілітації.