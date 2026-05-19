СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запоріжжі засудили матір, яка продала 12-річного сина для жебракування

Жінку затримали, коли вона привела дитину для продажу та отримала кошти. 

У Запоріжжі засудили матір, яка продала 12-річного сина для жебракування
Фото: Судова влада

У Запоріжжі засудили 59-річну матір, яка передала власну малолітню дитину для використання у жебракуванні. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що після втрати роботи жінка спочатку використовувала свого 12-річного сина для збору грошей під виглядом благодійності, а в грудні 2020 року продала дитину сторонньому чоловіку для жебракування за грошову винагороду – 600 грн на день.

Факт злочину викрили завдяки небайдужому мешканцю Запоріжжя, який повідомив правоохоронцям про можливу експлуатацію дитини. 

Жінку затримали, коли вона привела дитину для продажу та отримала кошти. 

Суд визнав жінку винною у торгівлі людьми з метою експлуатації, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України) та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі. 

Дитину вилучили та надали допомогу у центрі соціально-психологічної реабілітації.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies