Росіяни вночі запустили 209 дронів. 27 із них влучили

У ніч на 19 травня російська армія запустила по території України 209 безпілотників, зокрема і реактивних. ППО знешкодила 180, а 27 дронів влучили на 15 локаціях. Зафіксували падіння уламків у 5 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«У ніч на 19 травня (з 18:00 18 травня) противник атакував 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької області, Гвардійське - ТОТ Криму», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, ППО знешкодила 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни.

Станом на ранок 19 травня атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.