Двоє мешканців Сумщини травмовані через російські атаки

У Сумській області через російські обстріли травмовані двоє людей. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 39 населених пунктів області.
Як розповіли у обласній поліції, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
У Свеській громаді внаслідок удару ворожих дронів постраждав 20-річний чоловік, а у Шосткинській – 52-річний.
У Сумській, Глухівській, Буринській, Серединобудській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, легкові автомобілі, майстерню університету.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.