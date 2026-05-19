Суспільство / Війна

Двоє мешканців Сумщини травмовані через російські атаки

Окупанти атакували 39 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області через російські обстріли травмовані двоє людей. Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 39 населених пунктів області. 

Як розповіли у обласній поліції, на місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

У Свеській громаді внаслідок удару ворожих дронів постраждав 20-річний чоловік, а у Шосткинській – 52-річний.

У Сумській, Глухівській, Буринській, Серединобудській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській громадах пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, легкові автомобілі, майстерню університету.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

