Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Суспільство / Війна

Російські дрони атакували два райони Харкова

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Міський голова Харкова Ігор Терехов
Фото: Зоряна Стельмах

18 травня, близько опівночі, російські дрони атакували Харків. Зафіксовані влучання в двох районах.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Влучання безпілотника зафіксували у Холодногірському районі міста.

Ще один дрон атакував обʼєкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі. 

Інформації про постраждалих немає.

Як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Новобаварському районі внаслідок удару спалахнула пожежа.Вогнеборці ДСНС ліквідують наслідки влучання.

  • Унаслідок російського терору на Харківщині постраждали семеро людей, пошкоджені будинки та медзаклади. Росіяни атакували сім районів Харкова.
