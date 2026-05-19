Російські дрони атакували два райони Харкова

18 травня, близько опівночі, російські дрони атакували Харків. Зафіксовані влучання в двох районах.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Влучання безпілотника зафіксували у Холодногірському районі міста.
Ще один дрон атакував обʼєкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі.
Інформації про постраждалих немає.
Як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Новобаварському районі внаслідок удару спалахнула пожежа.Вогнеборці ДСНС ліквідують наслідки влучання.
- Унаслідок російського терору на Харківщині постраждали семеро людей, пошкоджені будинки та медзаклади. Росіяни атакували сім районів Харкова.