Російські дрони атакували два райони Харкова

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

18 травня, близько опівночі, російські дрони атакували Харків. Зафіксовані влучання в двох районах.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Влучання безпілотника зафіксували у Холодногірському районі міста.

Ще один дрон атакував обʼєкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі.

Інформації про постраждалих немає.

Як додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Новобаварському районі внаслідок удару спалахнула пожежа.Вогнеборці ДСНС ліквідують наслідки влучання.