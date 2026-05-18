Суспільство / Війна

Росіяни атакували Чернігів дронами: є влучання по підприємству (оновлено)

Також пожежа виникла у житловому будинку.

Фото: ДСНС України в Telegram

Надвечір 18 травня російські війська атакували з БпЛА місто Чернігів. Зафіксовано влучання, виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки по місту ворожих БпЛА зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. Також внаслідок падіння БпЛА зафіксовано загоряння житлового будинку", – ідеться у повідомленні. 

Як повідомили в ДСНС, 85-річна жінка та 58-річний чоловік постраждали внаслідок російського удару по приватному житловому сектору

Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.

Внаслідок влучання по території підприємства — загорівся бензовоз. 

На місцях працюють всі екстрені служби. 

