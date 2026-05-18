Війна

Росіяни вдарили по Краматорську з РСЗВ "Смерч": є жертви серед цивільних

Пошкоджені приватні будинки та авто.

наслідки російського обстрілу
Фото: Краматорська міська рада

Російські війська обстріляли Краматорськ на Донеччині з РСЗВ "Смерч". Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. 

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Ворог вдень завдав удару по приватному сектору громади.

"Внаслідок влучання реактивного снаряда загинула жінка 1943 року народження. Також постраждали чоловік 1983 року народження та жінка 1955 року народження", – ідеться у повідомленні.

Чоловік отримав медичну допомогу на місці та проходитиме амбулаторне лікування. Жінку госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджено понад півтора десятка приватних домоволодінь, а також три автомобілі.

