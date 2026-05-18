ДПСУ: на Чернігівщині немає активізації роботи ворожих ДРГ

У Держприкордонслужбі не підтвердили інформацію щодо нібито активізації ворожих ДРГ у Чернігівській області.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.
"У смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається. Однак, звісно, ця загроза залишається і нікуди не зникає", – повідомив речник.
Раніше з'явилася інформація про нібито активізацію російських ДРГ зі складу ФСБ на Чернігівському напрямку.
