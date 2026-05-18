Воно служили у ворожій армії навідниками та снайперами.

Семеро мешканців Донецької і Луганської областей та двоє уродженців Криму, які воювали проти України на боці Росії отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав їх винними у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

"Ідеологічні мотиви і бажання збагатитись на вбивствах співвітчизників спонукали їх вступити до «мотострелецких бригад», «пехотного полка», «отделения связи минометной батареи», підрозділів «береговой охраны» та «морской пехоты» окупаційних військ. Зокрема, один з кримчан пішов на війну матросом заради сплати кредитного боргу", - йдеться в повідомленні.

Зрадники служили ворогу на посадах "стрелков", "радиотелефониста", "механіка-водителя", "помощника гранатометника", "старшего наводчика", "снайпера" в Херсонській і Луганській областях. Вони брали участь у штурмових атаках в районі Мар’їнки, Торецька, Авдіївки та на інших відтинках фронту у Бахмутському, Волноваському, Краматорському, Покровському районах.

Двоє були "заместителями командиров отделения та взвода". До їхніх обов’язків входило забезпечення підрозділів радіозв’язком, зведення фортифікацій, чергування на блокпостах. Також вони доставляли провізію і боєприпаси, ремонтували військову техніку. Одному чоловіку росіяни довірили охороняти залізничну колію та облаштовувати вогневі позиції навколо Оленівської колонії.

Росія виплачувала бойовикам щомісячне грошове забезпечення у розмірі від 170 000 до 220 000 рублів. Їх затримали під час наступу на позиції Збройних Сил України.