СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Дев’ятеро громадян України, які воювали на боці Росії, отримали по 15 років тюрми

Воно служили у ворожій армії навідниками та снайперами. 

​Дев’ятеро громадян України, які воювали на боці Росії, отримали по 15 років тюрми
Фото: Офіс генпрокурора

Семеро мешканців Донецької і Луганської областей та двоє уродженців Криму, які воювали проти України на боці Росії отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав їх винними у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). 

"Ідеологічні мотиви і бажання збагатитись на вбивствах співвітчизників спонукали їх вступити до «мотострелецких бригад», «пехотного полка», «отделения связи минометной батареи», підрозділів «береговой охраны» та «морской пехоты» окупаційних військ. Зокрема, один з кримчан пішов на війну матросом заради сплати кредитного боргу", - йдеться в повідомленні.

Зрадники служили ворогу на посадах "стрелков", "радиотелефониста", "механіка-водителя", "помощника гранатометника", "старшего наводчика", "снайпера" в Херсонській і Луганській областях. Вони брали участь у штурмових атаках в районі Мар’їнки, Торецька, Авдіївки та на інших відтинках фронту у Бахмутському, Волноваському, Краматорському, Покровському районах. 

Двоє були "заместителями командиров отделения та взвода". До їхніх обов’язків входило забезпечення підрозділів радіозв’язком, зведення фортифікацій, чергування на блокпостах. Також вони доставляли провізію і боєприпаси, ремонтували військову техніку. Одному чоловіку росіяни довірили охороняти залізничну колію та облаштовувати вогневі позиції навколо Оленівської колонії.

Росія виплачувала бойовикам щомісячне грошове забезпечення у розмірі від 170 000 до 220 000 рублів. Їх затримали під час наступу на позиції Збройних Сил України.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies