Слідство встановило, що причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації.

Окрім загиблого хлопчика, у батьків є ще четверо дітей

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно батьків дворічного хлопчика, який помер після тривалого недогляду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Їм інкримінують злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

На початку лютого цього року хлопчика у критичному стані доставили до лікарні в Мостиськах. За даними слідства, батьки не викликали медиків самостійно. Дитину до лікарні відвіз хрещений одного з дітей цієї родини після прохання батька.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, однак приблизно за годину він помер. Слідство встановило, що причиною смерті стала вірусна інфекція на фоні критичного недобору ваги, зневоднення та гострої алкогольної інтоксикації. Рівень алкоголю в крові дворічної дитини більш ніж у чотири рази перевищував норму для дорослої людини.

Окрім загиблого хлопчика, у 42-річної матері та 43-річного батька є ще четверо дітей: троє доньок віком 4, 8 і 10 років та 6-річний син.

Після смерті дитини прокурори й поліцейські перевірили умови проживання родини. У кімнаті, де проживали малолітні, температура становила лише 11°C, а засобів для опалення не було.

Батьків затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії щодо працівниці Служби у справах дітей

Окремо у цьому провадженні розслідують дії працівниці Служби у справах дітей. Через кілька днів після смерті хлопчика їй повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службовиця, яка мала здійснювати соціальний нагляд за п’ятьма малолітніми дітьми цієї родини, роками фальсифікувала звіти та фактично не перевіряла умови їхнього проживання. Унаслідок цього діти тривалий час залишалися без належного харчування, догляду та контролю, а дворічний хлопчик не отримав медичної допомоги вчасно.

Досудове розслідування щодо службовиці триває.

Орган опіки та піклування Мостиської міської ради звернувся до суду із заявою про позбавлення обох батьків батьківських прав. Інших чотирьох дітей рішенням виконавчого комітету територіальної громади відібрано. Вони перебувають в одному з центрів соціальної підтримки дітей у Львові.