У Кропивницькому очільника ВЛК та його спільників підозрюють у торгівлі фейковими довідками про “інвалідність”

СБУ та ДБР затримали у Кропивницькому очільника ВЛК та його спільників, які торгували фейковими довідками про “інвалідність”.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні голова ВЛК одного з органів сил цивільного захисту, заступник головного лікаря та завідувач відділенням міської лікарні, а також члени експертних комісій медзакладів регіону.

Співробітники СБУ задокументували понад 10 фактів одержання зловмисниками хабарів за оформлення ухилянтам фейкової інвалідності.

Вартість такої “послуги” становила від 2 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості вирішення питання.

За матеріалами справи, фігуранти вносили неправдиві відомості в історії хвороб своїх клієнтів про нібито тривале стаціонарне лікування та підробляли результати аналізів.

Після цього фігуранти направляли фіктивні документи підконтрольним членам експертних команд з оцінювання функціонування особи (колишня МСЕК) для встановлення ухилянтам груп інвалідності.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки "на гарячому" після одержання ними нової суми хабаря. Під час обшуків у службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів вилучено медичну документацію, а також понад 7 млн грн готівки.

Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників “схеми”. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.