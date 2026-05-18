Це воєнкори, блогери, журналісти і медіаменеджери, які поширюють антиукраїнські наративи, маніпулюють інформацією та виправдовують агресію РФ.

До розділу “Рупори кремля” порталу War&Sanctions внесено дані про ще десятьох російських пропагандистів – воєнкорів, блогерів, журналістів і медіаменеджерів, які поширюють антиукраїнські наративи, маніпулюють інформацією та виправдовують агресію РФ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Серед нових фігурантів розділу:

Ілля Туманов – автор Telegram-каналу “fighterbomber”, який підтримує збройну агресію проти України та допомагає російським військовим;

Віктор Швиков – автор Telegram-каналу “reverse side of the medal” (rsotm), пов’язаний із навколовагнерівськими інформаційними мережами, популяризує діяльність ПВК “Вагнер” та поширює антиукраїнську пропаганду;

Анастасія Кашеварова – російська медіаменеджерка та авторка пропагандистського Telegram-каналу, співведуча шоу “подруги zет”, активно залучена до підтримки російських військових та інформаційного супроводу війни;

Катерина Агранович – російська журналістка та медіатехнологиня, яка бере участь у реалізації інформаційних кампаній на підтримку окупаційного режиму та просуванні ідеології “русского міра”.

Наразі розділ “Рупори кремля” містить інформацію про 191 представника російської пропаганди.