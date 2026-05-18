Суспільство / Війна

Зеленський: РФ била по Дніпру та області понад 6 годин. В Одесі атаковане китайське судно

Загалом були руйнування у восьми областях.

Дитина на місці російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: ДСНС

У ніч на 18 травня російська армія завдала руйнувань у восьми областях України. Найбільше постраждало Дніпро та область, цей регіон був під атакою понад 6 годин. Є десятки поранених, зокрема діти. 

Як розповів у телеграмі український президент Володимир Зеленський, крім пошкодженої багатоповерхівки є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки. 

«Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі», – зазначив глава держави. 

Загалом росіяни використали в цьому ударі 524 ударних дрони і 22 ракети різних типів – балістичні та крилаті. У багатьох прикордонних та прифронтових громадах тривога триває, але всюди, де дозволяє безпекова ситуація, працюють служби.

Зеленський додав, що Росія покладається на балістику, і тому Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз 

«Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною», – написав президент. 

  • Серед поранених у Дніпрі є двоє дітей: дворічна дівчинка і 10-річний хлопчик. 
