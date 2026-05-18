ЦПД: у РФ заявляють, що українські спецслужби намагаються “скупити” провоєнні Telegram-канали

“Z-пропагандисти, які роками вірно служили путінському режиму, отримали черговий “удар у спину” від кремля”.

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що українські спецслужби нібито намагаються “скупити” провоєнні Telegram-канали для дестабілізації суспільства.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У відомстві стверджують, що мета таких дій – “підміна інформаційного наповнення каналів із подальшим поширенням дезінформації та дискредитацією російського керівництва й армії”.

“Z-пропагандисти, які роками вірно служили путінському режиму та займалися інформаційним супроводом збройної агресії рф проти України, отримали черговий “удар у спину” від кремля”, – зазначили у Центрі.

У ЦПД додають – щойно картина війни від так званих воєнкорів почала розходитися з офіційною “лінією партії”, Кремль застосував звичний алгоритм: звинувачуй Україну там, де втрачаєш контроль.

“Маємо ситуацію, коли від “патріотичного воєнкора” до “українського агента” – один пресреліз СЗР РФ.