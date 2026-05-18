Армія РФ за добу втратила 1220 солдатів і гелікоптер

Упродовж доби армія РФ втратила 1220 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та ППО та гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб
- танків – 11 939 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
- РСЗВ – 1 792 (+2) од.
- засоби ППО – 1 386 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
- крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
- спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.
Дані уточнюються.