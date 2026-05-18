Армія РФ за добу втратила 1220 солдатів і гелікоптер

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1220 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та ППО та гелікоптер.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 350 010 осіб.

