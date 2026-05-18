Суспільство / Війна

Армія РФ за добу втратила 1220 солдатів і гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 350 010 осіб. 

Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 1220 солдатів, танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та ППО та гелікоптер.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб 
  • танків – 11 939 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 583 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 262 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 792 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 386 (+2) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+1) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 297 057 (+1 603) од.
  • крилаті ракети – 4 628 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 338 (+220) од.
  • спеціальна техніка – 4 200 (+4) од.

Дані уточнюються.

