СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни вночі масовано атакували Одесу дронами. Серед постраждалих – дитина

Пошкоджені будинки у декількох районах міста.

​Росіяни вночі масовано атакували Одесу дронами. Серед постраждалих – дитина
наслідки російського обстрілу Одеси
Фото: Одеська МВА

У ніч на 18 травня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Станом на ранок відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

«Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога», – розповів він.

Унаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Одноповерховий будинок в Приморському районі зруйнований. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, ліквідували. 

На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків допомагають, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies