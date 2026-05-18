У ніч на 18 травня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Станом на ранок відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

«Цієї ночі ворог знову масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. На жаль, наразі відомо про двох постраждалих. Це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Їм надається вся необхідна допомога», – розповів він.

Унаслідок ворожої атаки у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Одноповерховий будинок в Приморському районі зруйнований. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі, ліквідували.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків допомагають, тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.