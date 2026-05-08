Енергетичні напої: небезпека не лише для підлітків

Помітьте, маркетологи енергетичних напоїв давно продають нам не сам напій, а обіцянку: більше витримки, ще одна ніч без сну, ще кілька годин супер концентрації. У рекламі це виглядає як щось за межею сірої рутини, де свобода й продуктивність дозволяють втілити мрії.

Я задаюсь питанням: «чому підлітки не люблять каву, але так тяжіють до енергетиків». Що може дати такий безглуздий з точки зору здорового глузду (вибачте) напій?

Фото: Freepik Газована вода з цукром

Я бачу енергетики як супер калорійні, токсичні напої, які призводять до підвищення пульсу, артеріального тиску, порушення сну, тривожності.

Важливо одразу сказати: проблема не обмежується “молодим організмом”. Підлітки справді є особливо вразливою групою, але серцево-судинна, нервова й метаболічна дія енергетиків стосується і дорослих. Ризик зростає при регулярному вживанні, поєднанні з алкоголем, фізичним перенавантаженням, недосипом або прихованими серцевими захворюваннями.

Енергетики існують не тому, що людству раптом знадобився новий вид пального. Вони існують тому, що втома стала ринком. Недоспані студенти, водії, спортсмени-аматори, медики!, військові, офісні працівники перед дедлайном, молоді батьки після безсонної ночі — усім нам часом хочеться не відпочити, а натиснути внутрішню кнопку «ще трохи». Енергетичний напій і обіцяє цю кнопку.

Але важливо називати речі своїми іменами: енергетик не дає організму енергію в біологічному сенсі. Він не замінює сон, їжу, воду чи відновлення. Він стимулює нервову систему, тимчасово маскує втому і змушує тіло працювати так, ніби ресурс ще є. Це як зняти сигналізацію з автомобіля, коли в ньому вже сидить злодій.

Головна діюча речовина більшості енергетиків — кофеїн. До нього часто додають цукор, гуарану, таурин, женьшень, L-карнітин, вітаміни групи B та інші компоненти, які на етикетці виглядають майже як формула суперсили. Проблема в тому, що «натуральне» не означає «безпечне», а поєднання стимуляторів не робить втому здоровішою.

FDA зазначає, що для більшості дорослих до 400 мг кофеїну на день зазвичай не пов’язують із негативними ефектами, але чутливість до кофеїну дуже різниться: одній людині ок після двох кав, інша після однієї банки матиме серцебиття, тремор і тривогу.

EFSA також вказує, що навіть разова доза близько 100 мг кофеїну може впливати на сон у деяких дорослих, особливо якщо вживати її близько до сну.

Кофеїн блокує дію аденозину — речовини, яка накопичується протягом дня і сигналізує мозку: «час спати». Через це людина відчуває бадьорість, але борг сну нікуди не зникає. Коли дія кофеїну минає, часто приходить «відкат»: ще більша втома, дратівливість, головний біль, бажання випити наступну банку.

Систематичні огляди пов’язують енергетики з підвищенням артеріального тиску, збільшенням частоти серцевих скорочень і змінами електричної активності серця, зокрема подовженням QTc-інтервалу, що є важливим маркером ризику аритмій. Mayo Clinic окремо застерігає, що у людей із генетичною схильністю до порушень серцевого ритму енергетики можуть бути тригером аритмій, бо впливають на пульс, тиск, скоротливість серця і реполяризацію міокарда.

Це не означає, що кожна банка закінчиться лікарнею. Але це означає, що енергетик — не «газована водичка з вітамінами». Це стимулятор у солодкій, агресивно промаркованій упаковці.

У 2024 році Mayo Clinic опублікувала дослідження про раптову зупинку серця в часовій близькості до вживання енергетиків. Дослідники переглянули дані понад 5000 пацієнтів клініки спадкових порушень серцевого ритму; серед 144 людей, які пережили раптову зупинку серця, у 7 випадках — тобто 5% — подія була часово пов’язана з енергетичними напоями. Середній вік цих пацієнтів становив 29 років. У частини з них виявили ідіопатичну фібриляцію шлуночків, катехоламінергічну поліморфну шлуночкову тахікардію або синдром подовженого QT.

Для людей із прихованою електричною вразливістю серця енергетик може стати тригером. І проблема в тому, що більшість таких людей не знають про свою вразливість до першої події.

Найпідступніше в енергетиках — їхній вплив на психічний стан. Людина п’є їх, щоб «зібратися», але часто отримує не концентрацію, а збудження. Не ясність, а нервову напругу.

Метааналіз 2024 року показав, що споживання кофеїну пов’язане з підвищеним ризиком тривожності у здорових людей, особливо при дозах понад 400 мг. У дітей і молоді огляди досліджень пов’язують енергетики з гіршим сном, тривожністю, стресом, депресивними симптомами, панічними проявами та навіть ризиком суїцидальності; автори наголошують, що причинність не завжди доведена, але асоціації достатньо послідовні, щоб застосовувати принцип обережності.

Тут важливий простий механізм: енергетик погіршує сон, поганий сон погіршує емоційну регуляцію, гірша емоційна регуляція підсилює тривогу, імпульсивність і потребу в новій стимуляції. Так формується не обов’язково «залежність» у класичному сенсі, але дуже впізнаване коло: втомився — випив — не виспався — ще більше втомився — випив знову.

Енергетик — це продукт епохи, де втома стала соромом, а відпочинок — розкішшю. Він добре вписується в культуру «ще один дедлайн», «ще одна зміна», «ще одна ніч без сну». Але тіло не можна нескінченно обманювати. Сон не можна замінити кофеїном. Воду — солодкою газованою стимуляцією. Їжу — банкою з таурином. Психологічне виснаження — «манго-льодом» із 200 мг кофеїну.

Польське опитування школярів показало, що 57% респондентів сказали: заборона продажу до 18 років сама по собі не переконала їх у шкідливості енергетиків. Тобто закон може зменшити доступ, але не завжди змінює переконання. Саме тому ефективна політика — це не лише «не продавати», а й пояснювати, чому цей напій не є нейтральним.

У Великій Британії великі супермаркети вже раніше добровільно обмежували продаж енергетиків дітям, а уряд Англії оголосив про намір заборонити продаж висококофеїнових енергетиків людям до 16 років. Аргументи ті самі: сон, концентрація, поведінка в школі, ожиріння, стоматологічне здоров’я і вплив кофеїну на нервову систему дітей.

Ці приклади важливі не тому, що кожну країну треба автоматично копіювати. Вони показують інше: коли держава починає регулювати енергетики, вона фактично визнає, що це не просто «солодка вода з модним дизайном». Це продукт зі стимуляторами, який особливо легко нормалізується серед підлітків — через смак, рекламу, дешеву доступність і культуру «будь продуктивним будь-якою ціною».

Енергетик продає відчуття контролю. Але дуже часто це контроль, узятий у борг у власного здоровʼя.