Блокування «довгої руки»
П'ятий приліт по стратегічно важливому підприємству, що випускає навігаційні модулі «Комета» та приймачі супутникового сигналу – це пряме блокування масштабування «довгої руки» противника.
На відео чітко зафіксовано, що горить адміністративний корпус, а потужний вибух стався безпосередньо в районі цеху адаптивних решіток «Комета». Саме ці плати дозволяють російським виробам (від «Шахедів» до УМПК) ігнорувати та протистояти нашому РЕБ.
Думаю, що комунікаціям, трубам, делікатній електриці, верстатам для мікроелектроніки і кранам у зоні до 150 метрів стало дуже кепсько.
Хто не вірить у щільність ураження – може подивитися, що вибухова хвиля зробила з фасадом гігантського торгового центру «МТВ Центр» навпроти заводу.
Смішні історії про «всього одне влучення» «Фламінго», які зараз носять у зубах альтернативно обдаровані у Facebook, означають лише одне: противнику критично боляче, а в нас навколо цих ракет триває внутрішня війна за бюджети та замовлення.
Відкинемо ілюзії: ні подовжений «Нептун», ні інші наші серійні засоби доставки поки в Чебоксари (за 1000 км) і в цехи збирання «Іскандерів» не дістають. А балістика ще має вийти за межі передсерійних випробувальних партій.
Це не швидко, навіть із грошима та ресурсами ЄС – перші країни Європи досі нарощують річне виробництво тих же Storm Shadow, які вони давно освоїли ще в двохтисячних на 30-40% а не сотнями штук.
«Фламінго»: географія та цифри збитків
На сьогодні ми маємо щонайменше сім успішних та підтверджених застосувань цього виробу.
- Прикордонна застава ФСБ біля Армянська: Пряме влучання в штаб та стоянку катерів на повітряній подушці. Знищено вузол зв'язку, антенну групу управління та пошкоджено плавзасоби. Збитки на мільйони доларів та тимчасова втрата координації на ділянці.
- Полігон «Капустін Яр» (Астраханська обл.): Уражено цех №28 (база збирання та випробування ракет) і котельню об'єкта №105. Зірвано графік випробувань нових ракетних систем.
- Арсенал ГРАУ (Котлубань): Ювелірне пробиття залізобетонного бункера площею 1200 м². Масштабна детонація випарувала тисячі тонн боєприпасів. Це десятки мільйонів доларів прямого збитку у вигляді снарядів, які не доїхали до артилерії ворога на фронті.
- «Воткінський завод» (Удмуртія): Удар по стратегічному підприємству, що випускає стратегічну балістику. Уражено цех №22 (гальванічне та штампувальне виробництво). Результат: пряме гальмування конвеєра з випуску нових «Іскандерів».
- Хімзавод «Промсинтез» (Чапаєвськ): Два «пряники» прилетіли прямо під стіни цеху №3. Виробництво промислової вибухівки та компонентів для боєприпасів паралізовано.
- Завод «Скіф» (Бєлгород): Пряме влучання у виробничий майданчик. За даними супутників, рознесений дах і перекриття так і не полагодили досі.
- ВНДІР «Прогрес» (Чебоксари): Мінус цеху навігації.
Звісно, не всі 100% виробленого застосовуються з коліс – є ще НЗ.
Але той, хто вважає, що дві бойові частини (еквівалент ФАБ-500) біля цеху №3 у Чапаєвську за двадцять метрів або влучання у штаб ФСБ – це промах, повинен згадати зону суцільного ураження в тонної голови.
Після цього достатньо відкрити сайти вакансій Самарської області: завод «Промсинтез» зараз гарячково шукає зварювальників, слюсарів-ремонтників та електромонтерів. Вирішили трошки поварити труби синтезу та пофарбувати стіни після прильоту.
Може, тоді спецам-ракетникам у мережі щось дійде, але це не точно.
Пожежа на Балтиці: Удар по КІНЕФ
Паралельно повідомляли про удари по нафтопереробному заводу «КІНЕФ» у Ленінградській області 5 травня 2026 року. Поки зарано говорити про остаточні збитки, але за картами теплових аномалій (FIRMS) величезна червоно-помаранчева пляма пожежі знаходиться прямо в серці технологічної зони заводу.
Це район установок первинної переробки нафти (типу ЕЛОУ-АВТ), крекінгу та складних технологічних колон. Влучили не в цистерни з мазутом, які можна швидко загасити, а в найдорожче «залізо». Подивимося точно, коли буде чистий супутник і нормальна погода над об'єктом, але попередньо – влучили дуже якісно. Пожежа, що постійно посилюється в такій зоні, завжди свідчить про руйнування технологічного циклу.
Істерика у відповідь: Сирійська тактика
Противник відповів масовано: 11 балістичних ракет «Іскандер-М» по Черкасах, Запоріжжю, Вишгородському району Київщини, Полтавщині та Харкову. Десь промахнулися, десь боляче влучили. Ціллю були промислові підприємства, видобуток газу, склади.
На Полтавщині росіяни знову застосували сирійську тактику double-tap – удар балістикою по об'єкту, а коли прибуває ДСНС для гасіння, б'ють касетою внапустку. Так нещодавно було і в Дніпрі. Маємо вбитих та поранених рятувальників.
Думаю, що вдарили по черговому банку цілей, який був у них на цей час: о 2:58 ранку прилетіло по Чебоксарах, о 3:15 – по Черкасах. Ймовірно, просто відстрілялась чергова батарея. Це не був ретельно спланований ракетний удар – це більше схоже на істеричну реакцію, бо 164 БПЛА не виглядають на планову велику атаку.
І це не означає, що нам не потрібно працювати по Чебоксарах, це означає, що потрібно бути готовими до відповіді, займатися укриттями та розосередженням.
***
Поки що ситуація перед парадом у Москві зрозуміла: якщо росіяни хочуть провести його спокійно, без дронів, що під дією РЕБ радісно влітають у будинки на вулиці Мосфільмівській, то підуть на наш негласний режим тиші.
Якщо ні – ідеально було б направити на Москву максимум хибних цілей, декоїв і дронів-імітаторів, щоб виснажувати ракети ППО, а самим тим часом продовжувати працювати по військовій хімії, НПЗ і заводах ВПК. Хай буде інтрига для російської ППО: куди бігти та що захищати – нафту в Туапсе, электроніку в Чебоксарах чи дачі на Рубльовці.
За минулий рік страхові агентства РФ оцінюють збитки лише по нафтогазовому сектору в трильйон рублів. Хороша цифра, а головне – стабільна. Один трильйон – мінус нафтової сфери, ще один трильйон — вимушені виплати за нові контракти гарматного м'яса, три з половиною трильйони – нові борги регіонів.
Економіка РФ падає і вигорає набагато швидше, ніж береться Мала Токмачка, і ця математика стає очевидною вже навіть самому останньому зетнику. Попереду важкі рішення та перерозподіл пирога на користь військового кейсіанства, не думаю. що пізніше осені.