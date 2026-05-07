Це вже п'ята хвиля атак із літа 2025 року по підприємству АТ «ВНДІР-Прогрес», але цього разу застосували крилаті ракети «Фламінго» , тоді як раніше працювали виключно дронами.

В принципі, логіка залізна: те, що відбувалося 70 років тому в дідів, на поточну ситуацію на фронті впливає більш ніж ніяк. І якщо Кремль обирає парадну показуху, то нам цікаво продовжувати працювати по їхньому військово-промисловому комплексу.

Поки додаткова ППО катається вулицями Москви для створення телевізійної картинки, відбувся реальний феєрверк у Чебоксарах .

Фото: Соцмережі У Чебоксарах ЗСУ атакували оборонний завод ‘ВНДІР-Прогрес’, який виготовляє електроніку для дронів та ракет.

Блокування «довгої руки»

П'ятий приліт по стратегічно важливому підприємству, що випускає навігаційні модулі «Комета» та приймачі супутникового сигналу – це пряме блокування масштабування «довгої руки» противника.

На відео чітко зафіксовано, що горить адміністративний корпус, а потужний вибух стався безпосередньо в районі цеху адаптивних решіток «Комета». Саме ці плати дозволяють російським виробам (від «Шахедів» до УМПК) ігнорувати та протистояти нашому РЕБ.

Думаю, що комунікаціям, трубам, делікатній електриці, верстатам для мікроелектроніки і кранам у зоні до 150 метрів стало дуже кепсько.

Хто не вірить у щільність ураження – може подивитися, що вибухова хвиля зробила з фасадом гігантського торгового центру «МТВ Центр» навпроти заводу.

Смішні історії про «всього одне влучення» «Фламінго», які зараз носять у зубах альтернативно обдаровані у Facebook, означають лише одне: противнику критично боляче, а в нас навколо цих ракет триває внутрішня війна за бюджети та замовлення.

Відкинемо ілюзії: ні подовжений «Нептун», ні інші наші серійні засоби доставки поки в Чебоксари (за 1000 км) і в цехи збирання «Іскандерів» не дістають. А балістика ще має вийти за межі передсерійних випробувальних партій.

Це не швидко, навіть із грошима та ресурсами ЄС – перші країни Європи досі нарощують річне виробництво тих же Storm Shadow, які вони давно освоїли ще в двохтисячних на 30-40% а не сотнями штук.

«Фламінго»: географія та цифри збитків

На сьогодні ми маємо щонайменше сім успішних та підтверджених застосувань цього виробу.

Прикордонна застава ФСБ біля Армянська: Пряме влучання в штаб та стоянку катерів на повітряній подушці. Знищено вузол зв'язку, антенну групу управління та пошкоджено плавзасоби. Збитки на мільйони доларів та тимчасова втрата координації на ділянці.

Полігон «Капустін Яр» (Астраханська обл.): Уражено цех №28 (база збирання та випробування ракет) і котельню об'єкта №105. Зірвано графік випробувань нових ракетних систем.

Арсенал ГРАУ (Котлубань): Ювелірне пробиття залізобетонного бункера площею 1200 м². Масштабна детонація випарувала тисячі тонн боєприпасів. Це десятки мільйонів доларів прямого збитку у вигляді снарядів, які не доїхали до артилерії ворога на фронті.

«Воткінський завод» (Удмуртія): Удар по стратегічному підприємству, що випускає стратегічну балістику. Уражено цех №22 (гальванічне та штампувальне виробництво). Результат: пряме гальмування конвеєра з випуску нових «Іскандерів».

Хімзавод «Промсинтез» (Чапаєвськ): Два «пряники» прилетіли прямо під стіни цеху №3. Виробництво промислової вибухівки та компонентів для боєприпасів паралізовано.

Завод «Скіф» (Бєлгород): Пряме влучання у виробничий майданчик. За даними супутників, рознесений дах і перекриття так і не полагодили досі.

ВНДІР «Прогрес» (Чебоксари): Мінус цеху навігації.

Звісно, не всі 100% виробленого застосовуються з коліс – є ще НЗ.

Але той, хто вважає, що дві бойові частини (еквівалент ФАБ-500) біля цеху №3 у Чапаєвську за двадцять метрів або влучання у штаб ФСБ – це промах, повинен згадати зону суцільного ураження в тонної голови.

Фото: соцмережі окупантів Пожежа на заводі з виробництва вибухівки ‘Промсинтез’ у Самарській області РФ,

Після цього достатньо відкрити сайти вакансій Самарської області: завод «Промсинтез» зараз гарячково шукає зварювальників, слюсарів-ремонтників та електромонтерів. Вирішили трошки поварити труби синтезу та пофарбувати стіни після прильоту.

Може, тоді спецам-ракетникам у мережі щось дійде, але це не точно.

Пожежа на Балтиці: Удар по КІНЕФ

Паралельно повідомляли про удари по нафтопереробному заводу «КІНЕФ» у Ленінградській області 5 травня 2026 року. Поки зарано говорити про остаточні збитки, але за картами теплових аномалій (FIRMS) величезна червоно-помаранчева пляма пожежі знаходиться прямо в серці технологічної зони заводу.

Це район установок первинної переробки нафти (типу ЕЛОУ-АВТ), крекінгу та складних технологічних колон. Влучили не в цистерни з мазутом, які можна швидко загасити, а в найдорожче «залізо». Подивимося точно, коли буде чистий супутник і нормальна погода над об'єктом, але попередньо – влучили дуже якісно. Пожежа, що постійно посилюється в такій зоні, завжди свідчить про руйнування технологічного циклу.

Фото: Astra Найбільший НПЗ на Північному Заході Росії ‘Киришинефтеоргсинтез’ був атакований у Ленінградській області

Істерика у відповідь: Сирійська тактика

Противник відповів масовано: 11 балістичних ракет «Іскандер-М» по Черкасах, Запоріжжю, Вишгородському району Київщини, Полтавщині та Харкову. Десь промахнулися, десь боляче влучили. Ціллю були промислові підприємства, видобуток газу, склади.

На Полтавщині росіяни знову застосували сирійську тактику double-tap – удар балістикою по об'єкту, а коли прибуває ДСНС для гасіння, б'ють касетою внапустку. Так нещодавно було і в Дніпрі. Маємо вбитих та поранених рятувальників.

Думаю, що вдарили по черговому банку цілей, який був у них на цей час: о 2:58 ранку прилетіло по Чебоксарах, о 3:15 – по Черкасах. Ймовірно, просто відстрілялась чергова батарея. Це не був ретельно спланований ракетний удар – це більше схоже на істеричну реакцію, бо 164 БПЛА не виглядають на планову велику атаку.

І це не означає, що нам не потрібно працювати по Чебоксарах, це означає, що потрібно бути готовими до відповіді, займатися укриттями та розосередженням.



Фото: EPA/UPG Червона площі в Москві, 6 травня 2026 року.

Поки що ситуація перед парадом у Москві зрозуміла: якщо росіяни хочуть провести його спокійно, без дронів, що під дією РЕБ радісно влітають у будинки на вулиці Мосфільмівській, то підуть на наш негласний режим тиші.

Якщо ні – ідеально було б направити на Москву максимум хибних цілей, декоїв і дронів-імітаторів, щоб виснажувати ракети ППО, а самим тим часом продовжувати працювати по військовій хімії, НПЗ і заводах ВПК. Хай буде інтрига для російської ППО: куди бігти та що захищати – нафту в Туапсе, электроніку в Чебоксарах чи дачі на Рубльовці.

За минулий рік страхові агентства РФ оцінюють збитки лише по нафтогазовому сектору в трильйон рублів. Хороша цифра, а головне – стабільна. Один трильйон – мінус нафтової сфери, ще один трильйон — вимушені виплати за нові контракти гарматного м'яса, три з половиною трильйони – нові борги регіонів.

Економіка РФ падає і вигорає набагато швидше, ніж береться Мала Токмачка, і ця математика стає очевидною вже навіть самому останньому зетнику. Попереду важкі рішення та перерозподіл пирога на користь військового кейсіанства, не думаю. що пізніше осені.