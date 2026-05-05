Війна

У російських Чебоксарах після ракетної атаки палає військовий завод

15 аеропортів в РФ не працюють через повітряні загрози.

У російських Чебоксарах після ракетної атаки палає військовий завод
Одна з попередніх атак на завод у Чебоксарах
Фото: Telegram

У столиці Чувашії місті Чебоксари внаслідок ракетної атаки зайнялася пожежа на оборонному підприємстві "ВНДІР-Прогрес".

Місцева влада обмежилася сухим повідомленням про загрозу обстрілу і відсутність постраждалих. Проте очевидці стверджують, що ракета влучила у завод, який виробляє для російської армії антени для протидії дронам і засобам РЕБ.

Загалом велика частина території країни-агресора перебуває під атакою безпілотників та інших засобів ураження. Аеропорти не приймають рейси одразу у 15 містах: Пермі, Челябінську, Чебоксарах, Орську, Іжевську, Тамбові, Оренбурзі, Уфі, Ульяновську, Казані, Нижньокамську, Пензі, Нижньому Новгороді, Пскові і Самарі. 

